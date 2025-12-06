「高市発言」余波止まらず　ゆず、JO1...日本人アーティストの中国公演「中止ラッシュ」深刻化

高市早苗首相の台湾有事に関する発言の影響により、日本人アーティストの中国公演が次々と中止や延期になっている。なぜ日本人アーティストが中国公演を断念せざるを得なくなっているのだろうか。

大槻マキさんの公演中、突然の中止

フォークデュオ「ゆず」は11月22日、アジアツアー「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」の中止を発表している。中止となったのは、12月6日の香港公演、同6日の上海公演、同8日の台北公演。ゆずとしては実に6年ぶりとなるアジアツアーだったが、悔しい決断を下すこととなった。

男性11人グループ「JO1」も11月17日、同28日に広州で開催予定だったファンイベントの中止を発表。中国語圏最大のソーシャルメディア・Weibo（微博）で中止が伝えられ、「長い間期待して準備してくださったJAM（JO1のファンネーム）の皆さまにお詫び申し上げます」と謝罪した。

さらに、上海で11月28日に開幕した「バンダイナムコフェスティバル2025」で、アニメ『ONE PIECE（ワンピース）』の主題歌などで知られる歌手・大槻マキさんの公演が突然中止される事態も発生した。

大槻さんの歌唱中にいきなり音楽が止まり、ステージ上の照明は暗転する。場内が明るくなると、ステージ上にスタッフ2人が姿を見せ、動揺する大槻さんに駆け寄って何かを説明し、大槻さんと一緒に袖にはけていく。観客がざわつく中、中国語で公演中止を告げるアナウンスがされた。

その後、同フェスを主催するバンダイナムコの公式Xでは「諸般の事情により、公演を中止とさせていただくこととなりました」と、29日・30日に予定していたステージの中止を発表。ももいろクローバーZ、リーガルリリー、ASH DA HEROなど人気アーティストの出演が予定されていたが、ステージに立つことはなかった。