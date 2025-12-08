J-CAST ニュース

ハライチ・岩井勇気が「キモい服」ポスト主を「特定」宣言　「どんな手を使っても必ずに」

2025.12.08 11:30
エンタメ班
   お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気さんが2025年12月7日、自身をめぐる誹謗中傷ポストを行ったXユーザーの「特定」を宣言し、ネットの注目を集めている。

  • ネット上の誹謗中傷には断固たる対応が必要だ（写真はイメージ）
  • ポストを消しても「いや、もう遅い」。ハライチ・岩井勇気さんのポストから
  • 「ミャクミャクの概念コーデだったらしいです」。ハライチ・岩井勇気さんのポストから
「お前のことは絶対に特定することにした」

   発端となったのは、岩井さんが6日に公開した「コーディネート」写真だった。

   赤い長袖Tシャツにざっくりした青いニットを重ね、インナーが透けて見える組み合わせに、シンプルな黒いパンツを合わせた岩井さんは、「ミャクミャクの概念コーデだったらしいです」とコメント。鮮やかな青と赤の組み合わせが印象的な、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をイメージしたコーディネートだったという。

   これに対し、一般ユーザーが「キモい服　いかにも岩井らしいな」と投稿した。

   岩井さんはこの投稿を引用すると、「お前のことは絶対に特定することにした。どんな手を使っても必ずに」と宣言。

   その後、投稿主がアカウントを非公開に設定したものの、岩井さんは「いや、もう遅い」としてユーザーIDと投稿のスクリーンショットを公開した。非公開アカウントのトップページのスクリーンショットを添えた投稿では、「関係ない。もう決めている」ともつづっている。

「開示請求ってできるもんなの？」「誹謗中傷は、思っている以上に重い罪」
ハライチ
岩井勇気
