ハライチ・岩井勇気が「キモい服」ポスト主を「特定」宣言　「どんな手を使っても必ずに」

お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気さんが2025年12月7日、自身をめぐる誹謗中傷ポストを行ったXユーザーの「特定」を宣言し、ネットの注目を集めている。

「お前のことは絶対に特定することにした」

発端となったのは、岩井さんが6日に公開した「コーディネート」写真だった。

赤い長袖Tシャツにざっくりした青いニットを重ね、インナーが透けて見える組み合わせに、シンプルな黒いパンツを合わせた岩井さんは、「ミャクミャクの概念コーデだったらしいです」とコメント。鮮やかな青と赤の組み合わせが印象的な、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をイメージしたコーディネートだったという。

これに対し、一般ユーザーが「キモい服 いかにも岩井らしいな」と投稿した。

岩井さんはこの投稿を引用すると、「お前のことは絶対に特定することにした。どんな手を使っても必ずに」と宣言。

その後、投稿主がアカウントを非公開に設定したものの、岩井さんは「いや、もう遅い」としてユーザーIDと投稿のスクリーンショットを公開した。非公開アカウントのトップページのスクリーンショットを添えた投稿では、「関係ない。もう決めている」ともつづっている。