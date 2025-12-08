EXIT・りんたろー。が「分娩費用の全額保険案」めぐりモヤモヤ告白　「出産の仕方に強者も弱者もない」

お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さんがXで「出産無償化」をめぐる複雑な感情を明かし、議論が広がっている。

「劣等感みたいなものを植え付けられながら それでも命を繋いでいる」

議論のきっかけとなったのは、厚生労働省が2025年12月4日、出産にかかる費用の無償化に向け、分娩費用を公的医療保険で全額賄う案を提示する方針を示したことを伝える読売新聞オンラインの記事だった。

出産費用の高騰を受け、経済的不安を和らげることで少子化対策につなげる狙いがあるという。記事には、帝王切開など「保険適用済みの診療行為は、現行の３割の自己負担を継続する方向」ともある。

りんたろー。さんは6日、報道を引用し「身体に傷を残し本来感じる必要のない 決して感じさせてはならない 劣等感みたいなものを植え付けられながら それでも命を繋いでいるというのに。。」と投稿。通常の分娩と帝王切開とで自己負担額に差が出ることへの違和感をつづった。

りんたろーさんは、自身に寄せられたリプライ（返信）に応じ、自身の考えをつづっている。

「なんで産んだこと無いのにわかるの！？！？ 帝王切開なのも、母乳でなくて完ミ育児になっちゃったのも劣等感でしか無い、それでもちゃんと大きくなってくれた息子には感謝しかないよ！！！泣」との声には、「何度も否定しそうになった自分を（赤ちゃんの絵文字）が肯定してくれますよね 本当に日々感謝！！」と共感を示した。

りんたろー。さんは22年8月にタレントの本郷杏奈さんと結婚。翌23年11月に、第一子となる長男が誕生している。