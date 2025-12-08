【サッカーW杯】韓国はアジア最強、日本、メキシコ、イタリアより強い...米「パワーランキング」に韓国メディア歓喜

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年12月8日、26年北中米サッカーワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、米メディアが作成したW杯ランキングに言及し「韓国は日本より強い」と自信を見せた。

ランキング１位は前回22年大会覇者アルゼンチン

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」（ウェブ版）は5日、W杯出場を決めている42か国と、出場の可能性を残している22か国を合わせた、64チームのパワーランキングを発表した。

「ジ・アスレチック」が独自に作成したもので、FIFAランキング18位の日本は20位にランクされ、同22位の韓国がアジア最上位となる17位にランクインした。

１位は前回22年大会覇者アルゼンチン。２位はW杯欧州予選を無敗で突破したスペインがつけ、３位フランス、４位イングランド、５位ブラジルが続いた。

今回のランキング発表を受け、「OSEN」は「韓国がこんなに高いと誰が思ったか...ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表が世界17位、日本・メキシコより強い」などのタイトルで記事を展開した。

記事では「ジ・アスレチックが64か国を対象としたパワーランキングを発表し、韓国は17位に入った。これは、韓国のFIFAランキング22位を大きく上回る評価だ。文字通り『戦力以上』という意味である」とし、こう続けた。

「興味深い点は、韓国がジ・アスレチック基準で日本（20位）、メキシコ（21位）、イタリア（22位）、スイス（23位）、アメリカ（25位）、デンマーク（29位）、イラン（30位）などよりも上位に位置していることだ。ジ・アスレチックは『韓国は、主力選手が最高のコンディションを維持すれば、アジアを超えてより高い舞台へ上がる潜在能力がある』と強調した」