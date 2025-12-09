「チンパンジーが配属されてきたら？」ブログ記載が波紋　IT企業は「不適切」と削除・謝罪

「チンパンジーが配属されてきたら、あなたはどうマネジメントする？」。こんなタイトルで書かれたブログについて、労務管理ソフトを手がけるIT企業「SmartHR」（東京都港区）が、「人を異なる動物に例えたように映る表現」だったとして削除したうえ公式サイトで謝罪した。

ブログは、同社従業員のウェブエンジニアが書いていた。ただ、実際のチンパンジーが社内で配属されたとする状況について述べており、人を例えたようには思えなかったとの声もあった。どんな基準でNGと判断したのだろうか。

「本当の類人猿のチンパンジー」との想定だったが...

このブログは、名古屋市内のIT企業が手がけるエンジニア知識共有サイト「Qiita」で2025年12月2日に投稿された。1日からクリスマスの25日まで期間限定で行われている投稿イベント「アドベントカレンダー」の一環だ。

5 人で作るソフト開発チームのマネジャーが、「極端なシナリオ」の下で何をすべきかを考えるという設定で、ブログがスタートする。この会社で社長が配属を決めたのは、「特定の人物の婉曲表現ではなく、本当の類人猿のチンパンジー」との想定だった。社長は会議で、握力が312キロもあるチンパンジーは会社の助けになるとし、3か月後の配属を告げた。

ブログではまず、「マネジメントが失敗する場合」を挙げた。マネジャーはこの場合、総務部などが準備してくれると何もやらず、配属初日を迎える。人の言葉もある程度分かるが時に狂暴になるチンパンジーで、早速パソコンのマウスを壊してしまう。その後も、指示に従わないなど様々な問題を起こし、メンバーが襲われて流血事態になった。他のメンバーらも、指を嚙み切られるなどして、警察が呼ばれてチンパンジーは射殺された。

メンバーが相次いで退職し、アプリ開発も止まってしまう。飼い主が会社に出資していたことが分かり、チンパンジーの死で融資も止まる。最後は、メディアが報じてネット炎上し、会社が倒産してマネジャーが路頭に迷う、という結末だった。

一方、「マネジメントが成功する場合」は、スタートからマネジャーの対応が違っていた。