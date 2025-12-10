上海に続いてマカオも...浜崎あゆみ、公演中止にインスタで悲痛発信　「私たちの絆は永遠」

歌手の浜崎あゆみさんが2025年12月9日、インスタグラムを通じて、26年1月10日にマカオで予定していたコンサートツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」のファイナル公演を中止することを報告した。

「諸般の事情により中止との報告を受けました」

浜崎さんはインスタグラムのストーリーズを更新し、「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません」として、日本語と英語で書かれた声明を公開した。

「マカオ公演につきまして、avexと主催側との協議の結果、諸般の事情により中止との報告を受けました」

「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております」と悲しみを明かし、「TA（編注：浜崎さんのファン『Team Ayu』）の皆様へ心よりお詫び申し上げますと共に、必ずまた会える時間を作ります事をお約束致します」とした。

なお、すでに中止となった上海公演および今回のマカオ公演のチケットを持っている人に対しては、「26年に開催予定しておりますアリーナツアーのチケットを優先的にお取りいただける様、チーム一丸となり動いております」との方針を示した。

「皆様の無念な想いを無駄にしないよう出来る全てで尽力いたします」としている。