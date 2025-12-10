交通事故で入院のゆたぼん、見舞金の送金先書いて波紋　誹謗中傷で「心も体もボロボロ」明かす

元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する高校生・ゆたぼんさん（16）が、人身事故被害の「お見舞金」をめぐる批判に反論した。

「対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを超えて突っ込んできた」

ゆたぼんさんは2025年12月8日、YouTubeに「【ご報告】人身事故にあいました」との動画を公開し、入院の理由が人身事故だったことを明かした。

6日の朝、朝活のためボクシングクラブに向かうも、クラブが休みだったためゆたぼんさんは、「じゃあ帰ろう」とバイクで帰宅する途中で事故に遭ったという。

「普通に法定速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを超えて突っ込んできたんですよね。僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」

「3秒間ぐらい」意識を失ったが、目覚めると「もう頭がフラフラしてる状態」。「すぐに警察と救急車、そして親にも連絡を入れました」という。

事故を起こした車の運転手は、「車からも降りてこず、車内にいたまんまだったんですね。で、『大丈夫？』の一言もなく。謝罪の一言もありませんでした」。

ゆたぼんさんはその後救急車で搬送され、入院することになったという。

包帯やガーゼで覆われた患部をカメラに向け、「本当にすごく頭痛くって、フラフラしてる状態で。もう首も腰も手もですね」としたゆたぼんさん。「まだ状態は確認できてないんですけど、僕の愛車のVTR......バイクがですね、廃車になるかもしれないとのことです」と肩を落とした。

事故の際、「衝突した時に結構吹っ飛んだ」といい、「衝突する瞬間がもう脳みそで脳みその中にもうリプレイされてる感じで、寝てる時もバッと起きちゃうみたいな。寝ようにも寝れないみたいな感じで、トラウマ状態です」とこぼしている。