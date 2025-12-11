「歌うま集団に紛れても浮かない」「歌上手くて美しすぎ」　BE:FIRSTとコラボ、26歳俳優の「人生初歌唱」にSNS騒然

俳優の本田響矢さん（26）が2025年12月10日放送の歌番組「2025FNS歌謡祭」第2夜（フジテレビ系）で、ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」とコラボし楽曲「夢中」を披露した。本田さんはテレビ番組で歌唱するのは初だったというが、SNSでは「上手すぎる」といった声が寄せられている。

初歌番組に「ドキドキとワクワクと......」

本田さんは、昭和初期を舞台に「交際0日婚」のピュアな夫婦を描いた25年4月期のドラマ「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系）で、芳根京子さん演じる主人公・江端なつ美の夫・瀧昌役を演じていた。このドラマの主題歌が、BE:FIRSTの「夢中」だ。

FNS歌謡祭で、本田さんはBE:FIRSTとともに「夢中」を披露した。

パフォーマンスに入る前、司会の相葉雅紀さん（42）に「音楽番組が初出演で、テレビで歌唱するのも初？」と聞かれると、本田さんは「初です」とし「ドキドキとワクワクと......」と心境を伝えた。

Xでは本田さんの歌唱に「歌の美味さがやばすぎて号泣」「歌もうまいとか何？ 好き」「歌上手くて美しすぎる」「歌うま集団に紛れても浮かない瀧昌さま凄い！！」「初歌唱とは思えない佇まいと歌声が素敵すぎて感動しました」など、賞賛する声が相次いでいた。

FNS歌謡祭公式Xもパフォーマンス後に、「本田響矢さんの人生初歌唱にうっとりしてしまいましたね」と投稿している。