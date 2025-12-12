J-CAST ニュース

山本由伸は韓国戦に登板か、「WBC出場」報道に韓国メディア危機感　大谷翔平とともに「史上最強の侍ジャパンを構築」

2025.12.12 11:45
スポーツ班

   韓国メディアが、ドジャース山本由伸投手（27）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場報道に危機感を募らせた。

中日スポーツの報道に反応

   日本のスポーツメディア「中日スポーツ」（ウェブ版）は2025年12月12日、山本が26年3月に開幕するWBCに出場することになったと報じた。ドジャースのチームメイトである佐々木朗希投手（24）は出場しないという。

   26年大会で2連覇を目指す「侍ジャパン」。すでに大谷翔平選手（ドジャース、31）が出場を表明しており、世界最強軍団のドジャースから大谷と山本の2人が出場することになりそうだ。

   WBCの1次ラウンドで日本と同組の韓国では、山本のWBC出場報道が話題となり、複数のメディアが速報した。

   スポーツメディア「SPOTVNEWS」（ウェブ版）は、「韓国戦に登板か、山本WBC出場確定 ドジャース承認...佐々木は不参加」とのタイトルで速報した。

   記事では「山本はWBC出場の希望を示したが、ドジャースは山本がワールドシリーズで多く投げたことを考慮し、慎重な姿勢を示してきた」とし、「韓国は1次ラウンドで日本と同組となった。1次ラウンドは、上位2チームのみが8強トーナメントに進出する。山本が韓国戦に登板する可能性は排除できない」と指摘した。

「2人の『生きる伝説』は日本からチームの雰囲気を主導」
