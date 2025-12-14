「覚醒しすぎ」「トーンダウンするな」中国に対峙する小泉進次郎防衛相の評価分かれる　頼みのトランプ大統領は

中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、小泉進次郎防衛相の対応が注目を集めている。中国側に対して毅然とした態度を見せたことを「覚醒した」と評価する声がある一方、説明が二転三転していることから、先行きを不安視する声も根強い。

中国への初期対応では毅然とした態度に喝采

高市早苗首相の国会答弁に端を発して日中関係が悪化する中、レーダー照射は2025年12月6日に起きた。沖縄本島南東沖の公海上空で、航空自衛隊Ｆ15戦闘機に対し、中国軍機が断続的に約30分にわたりレーダー照射をしたとされる。

小泉防衛相は7日未明の緊急会見で「危険な行為だ」と批判。だが中国側は9日、訓練実施を事前に通告したとする音声データを公開した。音声によると、中国軍とされる男性の音声が中国語で「計画に沿って艦載機の飛行訓練を実施する」と伝え、自衛隊とされる女性の声が「こちら日本の116艦。メッセージを受け取った」と英語で答えていた。

この音声に対し、日本のSNS上では真偽を疑う根拠不明の憶測も飛び交う事態に。小泉防衛相は10日の記者会見で「中国国営メディアが報じた音声の一つ一つについてコメントすることは差し控えるべき」とした上で、

「こうした航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為について、再発防止を引き続き厳重に求めていく」

と述べた。

これまでインターネット上では、「進次郎構文」など笑いのネタにされることが多かった小泉防衛相だが、この態度には喝采も。「完璧！自信に満ちている発表」「覚醒しすぎ」「こんな頼りになる防衛大臣いた？」などの反応が上がった。