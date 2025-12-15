全国フェミニスト議員連盟の声明に草津町「驚きと当惑を禁じ得ず」　草津町議会における見解示す

群馬県草津町の元町議会議員・新井祥子氏が、黒岩信忠草津町長から性被害を受けたと虚偽の告発をした事件をめぐり、全国フェミニスト議員連盟が2025年11月30日に声明を発表した。

草津町は12月12日、「当町議会の見解を、添付ファイルのとおり送付いたしました」として、声明への反応を示した。

20年12月提出の抗議文については取り下げず

新井氏は19年11月、「15年1月に町長室で黒岩信忠町長と性交渉をした」などと主張する電子書籍を配信。新井氏は記者会見を開き、町長を告発し、辞任を目指すと訴えた。

しかし、黒岩氏は新井氏の訴えを事実無根とした上で、新井氏および電子書籍を執筆したノンフィクションライターを名誉毀損で訴えていた。25年9月になり、新井氏に懲役2年執行猶予5年（求刑懲役2年）の判決が言い渡された。

新井氏を支援してきた全国フェミニスト議員連盟は11月30日、ウェブサイトに声明を公開。新井氏をめぐる対応について、「結果として草津町長をはじめ関係者の皆様にご負担をおかけした」として謝罪した一方、20年12月11日に提出した抗議文「新井祥子議員に対する草津町議会の除名処分と議長主導の住民投票に抗議します」については、「議会の非民主的な運営等に対するもの」だったと釈明していた。