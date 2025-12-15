【BD】溝口勇児COOは「漢気ありすぎ」、飯田将成に「挑戦状」　ファン沸く「めちゃくちゃ救いの手」「愛憎劇のような感じ」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）のCOOを務める溝口勇児氏（41）が、2025年12月14日に自身のXを更新し、元プロボクサーの飯田将成（39）に対戦を呼びかけた。

「いつまでそんなださい生き方をするんだよ」

溝口氏は、14日に開催された「BreakingDown18」にCOOとして参加。全試合終了後にリングに上がりマイクパフォーマンスを行い、26年3月に開催を予定している「BreakingDown」の大会で、飯田との対戦を熱望した。

Xには「飯田へ」とのコメント付け、マイクパファーマンスの動画を添付した。

動画の中で溝口氏は、大観衆に見守れる中、「おい、飯田。見てるか、お前。おい、へたれ、見てるか、お前。おい、臆病者、小心者、子猫ちゃん」と挑発し、こう続けた。

「YURAとか井原の試合をみて、気持ち上がらない？俺はめちゃくちゃ上がっちゃったよ。お前もさ、なに？こないだのかませ犬みたいな韓国人のヘタレみたいなやつとの試合。体重オーバーまでして、負けた時の保険をかけて、いつまでそんなださい生き方をするんだよ。ださするぎる」

さらに、挑発は止まらず、飯田の過去の「ドタキャン騒動」に言及した。

飯田は7月13日に大阪で開催された「BreakingDown16」で、ラッパーのSATORUと対戦する予定だったが、溝口氏の言動に不満を示し、大会直前に出場を辞退した。飯田のドタキャンにより、溝口氏がSATORUと対戦し、4－1の判定で勝利した。