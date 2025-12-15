ミュージカル俳優・川口竜也「9回目の抗がん剤治療！」報告　「乗り越えたら舞台とライブに邁進します」

ミュージカル俳優の川口竜也さんが2025年12月11日、インスタグラムを更新し9回目の抗がん剤治療を受けたことを報告した。

「病気が分かったのが5月29日」

川口さんは8月4日、ジップ・デカルロ役で出演予定だったミュージカル「ジャージー・ボーイズ」の一部公演を休演することを発表した。

自身のインスタグラムでも動画で「チケットを買ってくださったお客様に対して本当に申し訳ない。申し訳ありません」と謝罪した上で、「病気が分かったのが5月29日。結果としては、大腸がんから転移しての肝臓がんということで。転移してるっていうことで、手術はできないということだった」と報告。難しい状況ではあったものの、「ギリギリ薬が勝った」「先日4回目の抗がん剤治療が終わった」と明かしていた。

川口さんは12月11日、「９回目の抗がん剤治療！！」とし、マスクを顎にかけ、紫のキャップがついたビンを手にした自撮り写真を公開した。

「明後日まではこの相棒の哺乳瓶？ と一緒です」とし、「俺話したっけ？ この哺乳瓶にまつわる不思議な夢の話 また今度話しますね」とつづった。

近況では「今の所、体調としてはやはり手足の痺れ 鼻が寒い時にツーンとなるあれの数倍強いのがあるのと だるさ、食欲はなくなりそう（昼は食べた）」と報告し、「それだけだから、他に闘ってる方よりはだいぶマシなんだと思う ありがたや」とした。