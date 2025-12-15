山尾志桜里氏、高市首相批判の辻元清美議員に苦言　「官僚に質問したらいい」

元衆議院議員の山尾志桜里氏が2025年12月13日にXを更新し、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言を批判する辻元清美参院議員を批判した。

「閣僚に自分の言葉で語らせる国会議論を追求してきた立憲民主」

発端となったのは、11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田元外務大臣が、日本が集団的自衛権を行使できる存立危機事態にあたる具体例について質問した際の高市首相の答弁。何度も質問を受けた高市首相は台湾有事を念頭に置いた上で「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と答弁した。

辻元議員は12日にXでこの答弁について、「高市総理の『台湾有事答弁』の答弁資料が開示されました」と答弁書を公開した。

その上で、辻元議員は「あの答弁は高市総理の個人的見解であり、官僚が書いたのではないことが明らかになりました」と批判的につづり、「答弁資料（台湾有事という仮定の質問には答えない）を高市総理は採用せず、いわゆる『台湾有事答弁』が出されたことがわかりました」と指摘していた。

山尾氏はこのポストを引用し、「大臣には『紙を読むな』事務方には『紙を差し入れるな』。閣僚に自分の言葉で語らせる国会議論を追求してきた立憲民主が、こと中国問題になると党をあげて『紙を読め』とな！」と呆れたようにコメントした。

また、「総理は官僚作文に縛られろというなら、官僚に質問したらいい。毎回同じ答弁がもらえること間違いなし」と指摘していた。