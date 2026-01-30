ヒカキン「マジでやってよかった！」結婚式に感激する　夫婦2ショに反響...「ツマキンさんスタイル良すぎ」

人気YouTuberのヒカキンさんが、2026年1月25日に公式YouTubeチャンネルを更新。「ヒカキン、結婚式挙げました」と題し、身内だけの結婚式を執り行ったことを報告した。

「親への一番の親孝行なんだなって」

ヒカキンさんは、動画の冒頭で「僕の人生にとって、すごく大きかったことについて真面目に語らせてください」と予告。それは、「少し前に身内だけで結婚式を挙げた話」だと説明した。

2024年1月1日に結婚し、第1子もいるヒカキンさんは、結婚式について夫婦でずっと考えていたという。妻のツマキンさんは、「パパはYouTubeで忙しいの誰よりも知っているから、無理しなくていいからね」と常々話していたそうで、ツマキンさんたっての希望でないことを強調した。

それでもヒカキンさんが結婚式に踏み切った理由は、「今は今しかない」と思ったことがきっかけだそうだ。「僕が忙しいっていう理由で妻の晴れやかな姿を絶対につぶしたくなかったですし、そして2人の晴れやかな姿も写真だけでもいいから残したい」と思い立ち、結婚式をすることにしたという。

そして結婚式を終えてヒカキンさんが思っていることは、「マジでやってよかった！」という気持ちだと告白。理由として、「親の顔」とズバリ。夫婦それぞれが親に手紙を読み、さらに自分が生まれたときの体重のぬいぐるみを渡すサプライズをしたところ、今までに見たことがないくらい喜んでくれたそうだ。

「その顔を見た時に、本当に自分たちが幸せになったよ！って姿を見せることが、親への一番の親孝行なんだなって。肌で感じた瞬間でした」