乙武洋匡「M-1チャンピオンの神対応に感謝、感謝の夜でした」　昨晩、パーティーでの出来事

作家の乙武洋匡さんが2025年12月14日にXで、パーティーで遭遇したお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさんの「神対応」を明かした。

「昨日はあらためてありがとうございました！」

乙武さんはXで、「昨晩、とあるパーティーで令和ロマンの高比良くるまさんがいらしていた」と明かしつつ、自身の状況について「かなりの人混みで車椅子の私が通りづらそうにしていた」と説明した。

すると、初対面だったくるまさんが「他の方に対して『あ、ちょっとすみません......』と私の代わりに動線を確保してくださって、M-1チャンピオンの神対応に感謝、感謝の夜でした」と自身の代わりに声をかけて道を明けてくれたことを明かした。令和ロマンは、23年と24年、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ」での優勝コンビだ。

乙武さんは「くるまさん、昨日はあらためてありがとうございました！」と感謝をつづっていた。

このポストに乙武さんの元には、「こういうエピソード聞くだけで、胸がじんわりします」「やっぱりくるまさんはカッコいいですね」「こんな優しいところがあるから大好きなんだよ、令和ロマンが」という声が集まっていた。