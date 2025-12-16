ホロライブVTuber、本人＆X衝撃の「握力」披露　「リンゴ割れるんちゃうか？w」30代男子平均値のはるか上

人気VTuberグループ「ホロライブ」所属の天音かなたさんが2025年12月16日、自身の最高記録になったという「握力」の数値をXで報告し、「あまりにも強すぎるw」などと反響を呼んでいる。

「そのギャップが好きだぜ！！！」

天音さんは15日にホロライブEnglish所属の双子VTuber「FUWAMOCO」ことフワワさん、モココさんとYouTubeでライブ配信を行い、握力を計る場面があった。天音さんが59.9キロを記録すると驚きの声が上がり、本人も「え、やば、初めて見た僕も！」「人生で1番ベストです」とコメント。フワワさんは30キロ、モココさんは28.8キロだった。

16日には、天音さんがXで実際の写真を公開した。ラインストーンやリボンで可愛らしく装飾された握力計に「59.9」と表示されており、投稿文では下記のように伝えた。

「握力59.9kgアイドル ぎゅぎゅ 握り潰しちゃうぞ」

投稿は6万9000件超の「いいね」を集め、「あまりにも強すぎるw」「そろそろほんまにリンゴ割れるんちゃうか？w」「タフィ・ローズよりちょっと強くて清原よりちょっと弱いアイドルとか怖すぎて草」「可愛いだけじゃない！！！そのギャップが好きだぜ！！！」といった声が広がっている。

なお、スポーツ庁が公開した24年度の体力・運動能力調査結果では、握力平均値がピークに達する30～34歳男子で46.29キロ、40～44歳女子で28.26キロとなっている。

天音さんはホロライブ4期生として19年12月にデビューし、現在はYouTubeチャンネル登録者が168万超。25年12月2日には、仕事の負荷や心身の状態から、同27日をもってホロライブを卒業すると発表していた。