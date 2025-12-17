すっかり籠絡された日本保守党・百田代表　小泉防衛相との年末あいさつがうれしそう

日本保守党が2025年12月16日、百田尚樹代表と小泉進次郎防衛相との面会の様子をXに投稿し、ネットの注目を集めている。

「もう～...百田さんに褒められちゃった！」

党アカウントは百田氏は小泉氏とのやりとりの様子を映した動画を添え、「小泉進次郎防衛大臣 @shinjirokoiz が、参議院 #保守党 控室へお見えになりました」と報告した。

控え室に入ってきた小泉氏は、「どうも、今年もお世話になりました」と明るく挨拶しお辞儀。名刺を手渡し、「議場でも拝見しています。どうぞよろしくお願いいたします」とした。名刺を受け取った百田氏がやや緊張した面持ちで「百田と申します」とすると、小泉氏は「名乗られなくても、存じ上げております」と返答し、周囲からは笑いが起こった。

しばしば小泉氏に厳しい発言を行ってきた百田氏が「私、失礼なこといっぱい言って申し訳ありません」と謝罪すると、小泉氏は「大丈夫です」と穏やかに応じた。

百田氏が「防衛大臣になられてから、野党の質疑に対して『おっ、エエこと言うてるなぁ』と思って...」と防衛相就任後の小泉氏を称賛すると、小泉氏は「ありがとうございます！ もう～...百田さんに褒められちゃった！」と嬉しそうにはにかんでいた。

二人のやりとりには、「良い雰囲気やわあ。ますます頑張ってほしい。御両人」「仕事は仕事、挨拶は挨拶 礼儀としてお互い敬意を表する所いいですね」などほっこりしたとの声が寄せられた。

百田氏の「手のひら返し」ぶりに、保守党支持者からは「代表がチョロいのか 大臣が人たらしなのかw 代表の人の良さがまたwww」「人たらしと褒めトラに弱い人の対決・・劣勢ですね」などと面白がる声もある。