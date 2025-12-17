高市総裁新ポスターに大きな反響、初回印刷32万枚　PDFを使う際の「注意点」を広報が呼びかけ

自民党広報が2025年12月17日、高市早苗総裁の新ポスターに多くの反響が広がっているとXで報告した。また、新ポスターのPDFファイルをSNSに投稿するなどの行為に関し、「投票依頼はしないようお願いいたします」とも注意喚起している。

広報本部「この10年間で最も多い印刷枚数」

自民党は12月16日、高市氏の新ポスター2種類を発表。「日本列島を、強く豊かに。」というキャッチコピーが書かれ、赤い背景のものと白い背景のものがある。同党公式サイトによれば、初回印刷は合計32万枚を予定し、広報本部は「初回印刷としてはこの10年間で最も多い印刷枚数」としている。

広報の公式Xアカウントは翌17日、「自民党の新しいポスターにたくさんの反響をいただき、ありがとうございます！」と感謝を記した上で、このポスターに関する問い合わせに回答した。

自宅にポスターを貼りたい場合、近くにある自民党都道府県支部連合会や国会議員の支部に問い合わせるよう促した。12月25日ごろに各地の自民党支部に届く予定だという。

PDFを印刷して貼ってもよいのかという問い合わせについては、PDFを印刷して、自宅に貼ったり、友達に渡したり、SNSやメールなどで拡散したりしてもよいと説明。だがその際の注意点として、「投票依頼はしないようお願いいたします」としている。

このポスターを巡っては、自民党・鈴木貴子広報本部長が新ポスターの発表記者会見を終えた後に撮影した動画の中で、「ぜひ皆さん！貼って！貼って！貼って！貼って！貼ってください！」と呼びかけていた。