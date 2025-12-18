人気声優・井口裕香、ミニ丈オフショルワンピ×ポニテで異次元のかわいさ　神スタイルの美貌にドキっ

人気アニメ「とある魔術の禁書目録」のインデックス役などで知られる声優の井口裕香さんが2025年12月13日、自身のインスタグラムを更新。ポニーテールで、肩出しワンピを着こなす姿を披露した。

「未来ちゃんカラーの紫色とリボン」

井口さんは、ネット配信番組への出演を報告し、パープルのオフショルワンピ姿を投稿。「ご視聴いただきありがとうございました」と感謝の言葉を添えて、「シンフォギア劇場版たのしみですね」とつづっていた。井口さんはアニメ「戦姫絶笑シンフォギア」で小日向未来役を務めている。

また、「おようふくは未来ちゃんカラーの紫色とリボン」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ラメ感のあるパープルのミニ丈のオフショルワンピースと黒いタイツを着用。髪の毛はポニーテールにして、結び目に大きなリボンをつけていた。白い壁の前に立ち、微笑んでいた。3枚目では、抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露していた。4枚目では、両手でピースサインをして微笑んでいた。

この投稿には、「可愛いすぎる」「全てが似合っている」「可愛い＆美しい」「超絶可愛い」「紫のお衣装と大きなリボン素敵です」といったコメントが寄せられていた。