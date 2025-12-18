北川景子、今年は1年中「役柄的にもやつれていた」　子の風邪「百発百中」で移り...筋トレで「健康取り戻していきたい」

俳優の北川景子さんが2025年12月18日、総合不動産デベロッパー・森トラストのCM発表会に登壇し、来年の目標について体温を上げ、免疫力を付けたいと明かした。さらに、映画で共演した俳優の森田望智さんからのアドバイスもあったと明かし、筋トレへの意欲を示した。

「久しぶりにトレーニング再開しようかな」

森トラストによると、同社が企業CMを制作するのは初めて。19日から放送される新CMでの北川さんは、「トラ」を夫に持つ貴婦人という役どころ。CM発表会でも、大きなつばのある黒いハットに黒いドレスという貴婦人の衣装で登場した。

イベントでは、CMでも伝えている森トラストの新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」にちなみ、「来年伸ばしていきたいご自身の可能性」を北川さんに質問。北川さんは、フリップに「体温」と回答した。

北川さんは、映画「ナイトフラワー」で森田さんから「格闘技をしたら筋力がついたりしたからか体温が高くなって、風邪をひいたりとかしんどくなったりとか全然しなくなった」という話を聞いたという。

一方で北川さん自身は、子どもが風邪を引くと「百発百中」で移っていたといい、「今年は1か月に1度は自分も風邪をひいたり熱を出したりしていた」と明かした。そのため、体温を上げることで免疫力を上げ、体力をつけていきたいと話した。

森田さんからも「格闘技、北川さん始めてください」と言われたといい、「確かに（格闘技を）やっているのを見てかっこいいなと思ったりしている」と話した。筋トレから始めたいとし、「産後、なんとなく嫌になっちゃってやってなかったんですけど、久しぶりにトレーニング再開しようかなと思っています」と意欲を見せた。

続けて、「今年、やつれていたので、1年中。役柄的にも。ちょっと健康を取り戻していきたいという風に思っています」と話した。

北川さんは3月に放送された山崎豊子生誕100周年記念ドラマ「花のれん」（テレビ朝日系）では、放蕩者の夫・吉三郎と寄席商売を始め、夫亡き後も商才を発揮する女性を演じた。また、4月から6月放送のドラマ「あなたを奪ったその日から」（フジテレビ系）では、食品事故で子どもを失い、事故を起こした男の3歳の娘を誘拐する母親役を演じた。映画「ナイトフラワー」では2人の子どものためドラッグの売人になることを決意する母親を演じている。