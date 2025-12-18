伊東市・田久保真紀前市長、改めて「今日は行きたくない」発言を否定　テレビ局の反論はスルー、かみ合わぬ議論

静岡県伊東市長選に落選した田久保真紀前市長が2025年12月17日、選挙投開票日の14日にテレビ静岡が「今日は行きたくない」として田久保氏が報道陣の取材に応じなかったと報じていたことについて、改めて見解を表明した。

「そのようなコメントはしておりません」

テレビ静岡は15日0時過ぎ、元市議の杉本憲也氏が当選したとの選挙結果を伝えた。合わせて、田久保氏について選挙結果が判明次第報道陣の取材に応じることになっていたものの、姿を現さなかったと報じた。テレビ静岡によると、田久保氏が「きょうは行きたくない」と話していたと陣営関係者が明かしたという。

田久保氏はXで、「テレビ静岡に私が『今日は行きたくない』というコメントをしたかのような報道が出ましたが、そのようなコメントはしておりません」とテレビ静岡の報道を否定。「昨晩は深夜に渡って大勢の報道が自宅付近に詰めかけた為、取材をお断りしました」と取材に応じなかった理由に言及した。

その上で、テレビ静岡に対し「今後の選挙等に関する取材はお受けすることはできません」と宣言した。

なお、テレビ静岡は15日、J-CASTニュースの取材に、「本件報道は、田久保氏の陣営関係者に取材をして確認した内容で、適正であると考えております」とコメントしている。