古坂大魔王「ものすごく怖いアナウンスが流れてる」　山手トンネル内の火災に巻き込まれ...明かした状況

お笑いタレントの古坂大魔王さんが2025年12月18日、山手トンネル内で発生した火災に巻き込まれている様子をXで公開した。SNS上では、「安全第一で！」「避難できてよかったです」などの声が寄せられている。

「爆発炎上してた...って」

古坂さんはXで、仕事の移動中に高速道路で車列が停止したと説明。「そのうち爆音でサイレンが流れ始めた。山手トンネル内で火事」と状況を明かし、「ものすごく怖いアナウンスが流れてる。初めての経験」と記した。

古坂さんはトンネル内の様子を動画でも投稿。フロントガラス越しに複数の車両が止まっており、「トンネル緊急放送です。トンネル内で火災が発生しました」などと伝える音声案内が流れている。

続く投稿では、「爆発炎上してた...って」と明かし、車を運転手に任せて、「生まれて初めて高速地下から非常ドア使って上に出れました」と報告。

非常ドアから出たときの状況について、「階段かなり登って、最後行き止まりで...壁についてるでかいボタン押したら...地下シェルターの扉が開くみたいに『ゴゴゴぉー』って上に壁が開いた」と説明している。

古坂さんは「タクシーで現場に向かわせてもらいます」としつつも、「トンネルの怖さを知る。下が心配。。」と心境を明かしていた。また他の投稿では、「僕は全く無事ですが...トンネルからの脱出が...ドキドキしましたぁ！」としていた。

SNS上では、古坂さんに対し、「ご無事でなによりでした」「こわ...」「安全第一で！」「避難できてよかったです。怖いですね」「現場に向かう際もどうか安全第一で！」などの声が寄せられている。

この日SNSでは、首都高速道路中央環状線の「山手トンネル」で火災が発生したとの報告が相次いでいた。