「フェイクチョコ」、大阪の教材メーカーが販売停止　「工作用」うたうも...こども園が誤って食用に

京都府八幡市内の認定こども園でビニール製のチョコを誤って食用にした問題が起き、この商品を製造する教材メーカー「アーテック」（大阪府八尾市）が2025年12月19日、同じシリーズの商品について在庫分を販売停止したと取材に明らかにした。

商品パッケージには、「食べられません」などの表示がなく、ネット上で分かりにくいとの声が上がっていた。同社は、商品にこうした表示をしたうえで、近く販売を再開するとしている。

クリスマスケーキのトッピングとして使用していた

誤用されたのは、同社の「フェイクスイーツ」シリーズのうち、「トッピング チョコスプレー」（5グラム）の商品だ。

ポリ塩化ビニール製で、チョコスプレーと呼ばれる細長く小さな粒状のチョコレートを模している。ピンクや水色、紫など、カラフルな色彩が目を引く。

報道によると、こども園の職員がこの商品を通販サイトで購入し、食用でないと気付かないまま、12月10日午前にクリスマスケーキのトッピングとして使った。市販のロールケーキに使ったホイップクリームの上に飾り付け、職員4人と6クラスの3～5歳の園児133人がケーキを食べた。その因果関係は不明だが、園児3人が帰宅後に腹痛を訴えた。現在は、症状が落ち着いているという。

こども園の園長らがこの日午後、余った商品を試食して、食用でないことが分かったという。同園では、すぐに保護者に知らせるとともに、八幡市と保健所に報告した。翌11日には、保護者説明会を開いて、今回の事態を謝罪した。

ケーキの材料については、これまで通販大手「アスクル」で買っていたが、サイバー攻撃で出荷停止となり、今回は別の通販サイトを利用したという。同園では、材料を使うに当たって、検食していなかったといい、食用でないことの確認を怠ってしまったと謝罪している。

今回の商品は、「教育用」と表示されているが、アマゾンなど大手通販サイトでも販売されている。ただ、パッケージの表には、「食べられません」などの表示はなく、ネット上では、疑問や批判も出ている。