NEC「バザールでござーる」、26年末までに販促利用終了　財津一郎さんが声吹き込んだCM話題に...35年の歴史に幕

NEC（日本電気、東京都港区）が、同社のキャラクター「バザールでござーる」について、26年末までに同社の販促などでの活用を終了することがわかった。約35年の活動に幕を閉じることになる。

Xでは2025年12月18日頃から、「バザールでござーる」のカレンダーが26年版をもって終了するとの情報が拡散していた。「バザールでござーる」のキャラクター使用自体も終了してしまうのではないかとして、惜しむ声が寄せられていた。

カレンダー終了の情報が拡散、「さびしいでござーる」

「バザールでござーる」は公式サイトによると、1991年11月にNECの販売促進キャンペーンのために生まれたキャラクターだ。メインのサルのキャラクターは「バザール・デ・ゴザール」という名前で、ほかにファミリーやサブキャラクターもいる。かつてはテレビCMも放送され、俳優の財津一郎さんがバザールの声を担当していた。

公式サイトではカレンダーや壁紙、メモなどがダウンロードできる。カレンダーはPC用、スマートフォン用、プリントして使う卓上カレンダー用が用意されている。「バザールでござーる」のキャラクターがデザインされているほか、なぞなぞやクイズが記載され楽しめるようになっている。現在は26年版が公開されている。

Xでは、カレンダーが26年版で終了するとの情報が拡散された。キャラクターの使用自体も終了するのではないかとして、「悲しすぎる」「さびしいでござーる」「一時代を彩った名キャラクターがこのまま消えるのは悲しい」「良いキャラだったよなあ。もったいない」など、惜しむ声も寄せられた。