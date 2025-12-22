「契約金が暴落」、村上宗隆「2年52億円」に韓国メディア衝撃...「大型契約」予想もイ・ジョンフの30％程度

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」が2025年12月22日、大リーグのシカゴ・ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（25）の特集記事を組み、「契約金が暴落した」などと報じた。

「8年1億8000万ドル（約283億円）を予想する報道も」

米メディアによると、村上はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で契約した。

村上は今オフ、ポスティングシステムを利用してヤクルトから大リーグ挑戦を表明。米メディアによると、複数球団による争奪戦となり、契約は5年から6年の長期で、1億ドル以上（約157億円）の大型契約が見込まれていた。

大リーグ球団との交渉期間は、日本時間の23日午前7時までとなっていた。

野球人気の高い韓国では、複数のメディアが村上のホワイトソックス入りを速報した。

「スポーツ朝鮮」は、米メディアの予想を大きく下回る契約内容に驚きを隠さず、「怪物打者・村上宗隆、ホワイトソックス移籍、契約金283億円→52億円へ暴落」などのタイトルで記事化した。

記事では「村上のポスティングが開始された直後、最高で『8年1億8000万ドル（約283億円）』を予想する報道があったが、『2年3400万ドル（約52億円）』で契約した。契約期間は4分の1に短縮され、契約金総額は18.9％に留まった。日本人の先輩である鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）よりも劣る契約内容だ。大リーグでは、日本野球への関心が高まっているが、野手については依然として信頼が持てなかった」と指摘した。