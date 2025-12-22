朝倉未来CEOは「早くコメント出すべき」、エンセン井上「くも膜下出血」事件で苦言...「悪気ないが礼儀に甘い」

元格闘家のエンセン井上氏（58）が、2025年12月21日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown18」（ブレイキングダウン＝BD）の会見で起きた「くも膜下出血」事件を巡り、朝倉未来CEO（33）に対して「早めにコメントを出すべき」との見解を示した。

COO溝口勇児氏「運営の責任はすべておれに」

事件が起きたのは、13日に行われた前日会見だ。14日に行われた「BreakingDown18」に出場を予定していた「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が、対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した際に、不意打ちビンタを食らい失神した。

頭を床に強打した竜は、失神した状態で足が痙攣（けいれん）。その後、竜の意識は回復したが、ダメージを考慮して14日の試合は中止となった。

大会後の15日に事態が急変。竜は自身のXを更新し、病院で検査を受けた結果、くも膜下出血により脳内に出血が認められたことを報告。翌日16日に更新したXでは、退院したことを明かした。

同団体のCOOを務める溝口勇児氏（41）は、16日に自身のXを更新し、今回の事件に関して「運営の責任はすべておれにある」との見解を示した。一方で、責任が問われる朝倉は事件に関するコメントは出していない。

今回の事件を受け、井上氏は「ブレイキングダウンはどんどんエスカレートしてきている。いつか事件になると思っていた」とし、次のように持論を展開した。