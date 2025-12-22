スマホを置くと充電できて「凄い！画期的」　調布市が設置した「あるもの」とは

「ここでスマートフォンのワイヤレス充電が可能です」。そんな案内表示に導かれて、スマホを置くと......。

まるで魔法のように充電が始まったと、X上で写真が投稿されて話題になっている。

「初めて知りました」「凄い！画期的」

写真を見ると、茶色い座面の中に黒い部分がある以外は、普通のベンチだ。

それが、半信半疑ながら、スマホを表示の部分に置くと、本当に充電が始まった――2025年12月21日にX上でこんな投稿があり、注目を集めている。

投稿は、9万件以上の「いいね」が集まっており、その正体について、様々な推測が書き込まれた。

投稿者は、リプライの質問に応じて、東京都調布市内にある鉄道敷地の遊歩道にベンチを4つほど見かけたと説明した。そして、災害時に備えて、太陽光発電で充電するためのものではないかとの見方を示した。ベンチの裏には、蓄電池らしきボックスもあった。

このベンチについては、「初めて知りました」「凄い！画期的」「めちゃ有難い」と驚く声が上がった。その一方で、「スマホ置き忘れそう」「座って太陽光の効率落ちないの？」などと疑問点も書き込まれている。

ボックスには、製品のロゴもあったことから、リプライする人たちの間で、メーカーも特定された。

遊具やベンチを製造・販売するメーカー「コトブキ」（東京都港区）で、このベンチは、電装機能を搭載した「eX（エックス）エフラインシリーズ」の商品として、同社が24年10月に発売した。公式サイトを見ると、税込30万円前後で販売されている。

太陽光を蓄電し、非接触充電できるスマホに対応しており、蓄電池が満充電のときは、スマホを約13時間充電でき、約4台分可能という。ただ、座板のソーラーパネルに1日6時間以上の日光を当てる必要がある。

コトブキの担当者は22日、J-CASTニュースの取材に対し、調布市内に設置された製品は特注対応で、座面下などに照明機能も備えていると説明した。