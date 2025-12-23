広末涼子さん所属事務所、過失運転致傷事件で略式起訴を報告「真摯に反省」

女優の広末涼子さんの所属事務所「R.H」が2025年12月22日、広末さんが4月7日に起こした交通事故などについての報告を行った。

「被害者の方々に対して多大なご負担とご迷惑をおかけしましたことを真摯に反省」

広末さんをめぐっては、4月7日に新東名高速道路上りのトンネル内で大型トレーラーに追突し、同乗していた男性が骨折する事故を起こした。広末さんは事故後に搬送された島田市内の病院で看護師の女性を蹴ったり、腕を引っかいたりしてけがを負わせたとして、暴行容疑で逮捕されていた。

過去の報道によると、11月に静岡県警が自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）容疑で書類送検していた。

12月22日の声明では、弁護士名義のコメントで、傷害事件については「不起訴により事件終了」、過失運転致傷事件については「略式起訴」となったと発表した。

過失運転致傷事件は「通常であれば数日中に裁判所から罰金の納付を命ずる略式命令が出されます」といい、広末さんは裁判所からの略式命令が出たら「速やかにこれに従う予定」とした。

「これにより全ての刑事事件について手続が終了しますが、広末涼子氏本人は、自らの行為を重く受け止め、各事件の被害者の方々に対して多大なご負担とご迷惑をおかけしましたことを真摯に反省し、また捜査関係者を含め関係者の皆様や日頃より応援してくださっている皆様にもご迷惑とご心配をおかけしたことについて謝罪しております」と伝えている。