誤解生む「直筆サインボールをランダムでお渡し」表記　消費者庁が千葉ロッテのファンクラブを問題視、ファン怒り

2025.12.24 11:30
   消費者庁が2025年12月23日、プロ野球・千葉ロッテマリーンズが提供する有料会員制ファンクラブに対し、「景品表示法違反被疑行為」があったとの報告を行った。

  • 千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアム
「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」

   消費者庁は23日、「株式会社千葉ロッテマリーンズから申請があった確約計画の認定について」との声明を発表した。

   問題となったのは、千葉ロッテの有料会員制ファンクラブ「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ　TEAM26」において、令和7年（25年）度会員向けサービス開始に向け、1月17日に郵送されたダイレクトメールに書かれた文言だった。

   DMには、「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース　※いずれか1点の特典をお渡しします」との文言のほか、吹き出しに選手のサイン入りのボールの画像を添えて「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」と表記されていた。

   枠の外側には小さな文字で「※選手はお選びいただけません」、「※サイン記入時の擦れや汚れある場合があります。返品、交換はできません」などと記載した上で、「受け取り方法　本ハガキを球場外周　TEAM26　ブースで提示」といった説明が書かれていた。

   こうした表示から、「入会すればサイン入りボールがもらえるが、サインの選手は選べない」と受け取る人も多かったとみられる。しかし実際には、この「ランダム」はサイン入りボールがもらえるかどうかを指すもので、直筆サイン入りボールが提供されるのは一部に限られていた。

「ファンクラブに入会した一般消費者に対し、支払われた年会費の一部を返金」
