誤解生む「直筆サインボールをランダムでお渡し」表記　消費者庁が千葉ロッテのファンクラブを問題視、ファン怒り

消費者庁が2025年12月23日、プロ野球・千葉ロッテマリーンズが提供する有料会員制ファンクラブに対し、「景品表示法違反被疑行為」があったとの報告を行った。

「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」

消費者庁は23日、「株式会社千葉ロッテマリーンズから申請があった確約計画の認定について」との声明を発表した。

問題となったのは、千葉ロッテの有料会員制ファンクラブ「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ TEAM26」において、令和7年（25年）度会員向けサービス開始に向け、1月17日に郵送されたダイレクトメールに書かれた文言だった。

DMには、「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース ※いずれか1点の特典をお渡しします」との文言のほか、吹き出しに選手のサイン入りのボールの画像を添えて「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」と表記されていた。

枠の外側には小さな文字で「※選手はお選びいただけません」、「※サイン記入時の擦れや汚れある場合があります。返品、交換はできません」などと記載した上で、「受け取り方法 本ハガキを球場外周 TEAM26 ブースで提示」といった説明が書かれていた。

こうした表示から、「入会すればサイン入りボールがもらえるが、サインの選手は選べない」と受け取る人も多かったとみられる。しかし実際には、この「ランダム」はサイン入りボールがもらえるかどうかを指すもので、直筆サイン入りボールが提供されるのは一部に限られていた。