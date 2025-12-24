パドレス入団のソン・ソンムン、4年契約勝ち取るも「マイナー拒否権なし」　韓国メディアは「マイナーで長い時間」危惧

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年12月24日、大リーグのサンディエゴ・パドレスに入団したソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を公開し、契約内容に危機感を示した。

「2月から始まるオープン戦がより重要に」

ソンは今オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグからポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに入団。米メディアによると、4年総額1500万ドル（約23億5500万円）の契約を結んだという。

パドレスとの契約を終えたソンは、23日に米国から韓国に帰国した。仁川国際空港で取材対応し、契約にマイナー拒否権がないことを明かしたという。

ソンが結んだ契約に関して、「スターニュース」は「パドレスのソン・ソンムン、大リーグ開幕ロースター入りの可能性もあるが、マイナーリーグ拒否権なし」などのタイトルで記事を公開した。

記事では「ソン・ソンムンの当面の目標は、大リーグ開幕ロースター入りとなる見込みだ。契約規模などから見て、パドレスはソン・ソンムンにすぐに先発の座を与えることはなさそうだ。ロースター入りが保証されていない状況下で、状態が思わしくない場合には、マイナーリーグでかなり長い時間を過ごす可能性もある」と指摘し、こう続けた。

「2月から始まるオープン戦がより重要になった。ソン・ソンムンがオープン戦で好印象を与えれば、ロースター登録時期がさらに早まる可能性があるが、当面の役割は、控え内野手となる見込みだ。ドジャースのキム・ヘソンと似た役割となる。キム・ヘソンも昨年大リーグの舞台を踏んだ後、当初は開幕ロースターに選ばれなかったが、5月初旬に大リーグのロースター入りを果たした」