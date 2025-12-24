J-CAST ニュース

「なんでバレないと思ったのだろう」　「ももクロとコラボ実施」とウソ...ウォーターサーバー会社が謝罪、取材には応じず

2025.12.24 16:07
社会班

   ウォーターサーバー事業を展開するプレミアムウォーター（東京都渋谷区）は、同社グループの営業販売会社が、2025年12月12日からさいたまスーパーアリーナ（さいたま市中央区）で開催されているイベント「たまアリ△タウンクリスマスマーケット2025」に出展した際、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」と同社がコラボを実施しているという虚偽の説明をして営業活動を行っていたとして謝罪した。23日に公式サイトで発表した。

該当営業販売会社へは「直ちに厳重な注意を行う」

   プレミアムウォーターは、「当社グループ営業販売会社による不適切な営業活動についてのお詫び」とする謝罪文を発表。その中で、

「この度、当社グループの営業販売会社が『たまアリ△タウンクリスマスマーケット2025』に出展した際、株式会社スターダストプロモーション様、週末ヒロインももいろクローバーZ様とプレミアムウォーターがコラボレーションを実施しているという虚偽の事実を語り、契約を促進する営業活動が行われていたことが判明いたしました」

と、説明した。20、21日にはさいたまスーパーアリーナで、ももいろクローバーZのライブが開催されていた。プレミアムウォーターは、「週末ヒロインももいろクローバーZのコンサートにお越しのお客様、株式会社スターダストプロモーション様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

   該当営業販売会社に対しては、「直ちに厳重な注意を行う」とし、「改めてグループ全体でのコンプライアンス教育および指導を徹底してまいります」とした。

   また、12月12日から21日までの間、このブースで契約した人に対しては、「当社より個別にご連絡をさせていただき、状況のご説明を行うとともに、返金および契約解除をご希望される場合には、誠意をもって対応させていただきます」とした。

公式サイトの謝罪文が全てと説明、取材に応じず
