江ノ島線で窓ガラス大破、乗客「ビキッと妙な音」証言　小田急は原因調査中「外的要因を視野に」

神奈川県内を結ぶ小田急江ノ島線で、2025年12月19日に列車の一部窓ガラスが大破し、遅れが生じた。高座渋谷（こうざしぶや）─長後（ちょうご）駅間を走行中に起きたという乗客談もある。

小田急電鉄は取材に、現時点では原因不明とし、「外的要因を視野に踏切や車両に設置した防犯カメラからも破損した原因を調査しております」などと明かした。ケガ人は確認されていないという。

「妙な音」→「間髪入れずガシャーン！と大きな音」

江ノ島線をめぐっては、現場に居合わせたXユーザー「Key（＠FRK_CB）」さんが19日朝に車内の写真を公開し、広く話題になっている。窓ガラス1枚の全面に細かいヒビが走るとともに、大きい穴が開き、その破片が座席へ落ちていた。

投稿を受けてXでは、「ガラス割れたって結構な割れ方じゃん！？」「ガタガタいうあの激しい圧に耐えきれなくなったんかな。石とか投げ込まれたとかなら怖すぎるけど」「今年の夏は暑かったから熱でガラスやられたか？」「これ割れた原因を教えてくれ」などと驚きが広がった。

投稿者のKeyさんは23日にJ-CASTニュースの取材に対し、高座渋谷─長後間を走行中のことだったと答えた。割れ方は見ていないものの、「ビキッと妙な音が車内で聞こえ、間髪入れずガシャーン！と大きな音が鳴った」という。下記のようにも振り返った。

「長後に到着後、普段は殆ど降りない駅にも関わらず、乗員がゾロゾロと降り始め、従業員が車内に入ってきて怪我はありませんかの声掛けが聞こえたため、従業員が集まっていた場所を確認したら窓ガラスが割れていた」