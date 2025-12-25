黒田剛監督「不適切発言」で懲罰のFC町田ゼルビア、「パワハラ」批判に反論　誹謗中傷には「開示請求」「法的措置」

サッカーJリーグ・FC町田ゼルビアが2025年12月24日、前日に公表された黒田剛監督およびクラブへの懲罰決定について、Xで一部反論した。

「大声で怒鳴る行為、暴言等の不適切な発言」

23日の報告では、「黒田監督は、2023年頃からFC町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」とし、黒田監督およびクラブに対し始末書をとり将来を戒める「けん責」処分が科されたことを報告していた。

同クラブをめぐっては、SmartFLASHが4月6日、「町田ゼルビア・黒田剛監督 選手＆スタッフが告発する『激詰めパワハラ』疑惑をJリーグが調査中！」などとして、パワハラ疑惑を報道。

クラブ社長の藤田晋氏は同日公開のnoteで、「出鱈目であると確信を持ちました」などと記し、報道内容を強く否定していた。

Jリーグは懲罰の理由について、暴力等がなかったことから「悪質性の程度が極めて高いものとはいえない」としつつも、「黒田監督は、本件違反行為の存在を基本的に認めておらず、真摯に反省しているとは言い難い状況にあった」などと説明していた。