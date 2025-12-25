【大リーグ】投手輩出できぬ韓国でも「日本より勝るところある」、韓国メディア見解...「投手は猛威振るうが内野手は残念」

韓国スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）は2025年12月24日、大リーグにおける日韓の違いに関して分析し、韓国が日本よりも勝っている点を挙げた。

二刀流復活の大谷、ワールドシリーズでも躍動

今シーズン、多くの日本人大リーガーが活躍した。なかでも、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）らは、主力選手としてワールドシリーズを制した。

大谷は二刀流を復活させ、打者として打率.282、55本塁打、102打点、OPS（出塁率と長打率を合わせた数字）1.014を記録。投手としてレギュラーシーズンの登板は14試合にとどまったが、ポストシーズンで存在を示した。

日本人大リーガーの多くが投手で、今シーズンは10人の投手がマウンドに上がった。一方、韓国出身の投手は大リーグにいない。

韓国出身大リーガーはすべて野手で、キム・ヘソン内野手（ドジャース、26）、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）、キム・ハソン内野手（ブレーブス、29）、ペ・ジファン外野手（パイレーツ→メッツ、26）らがプレーした。

このような状況を踏まえ、「スポーツソウル」は「日本投手＋強打者VS韓国内野手...交錯する大リーグ進出の流れ」などタイトルで記事化し、韓国が日本に勝っている点を挙げた。

記事では「大リーグは全ての野球選手の夢だ。KBOリーグとNPBでプレーする選手たちも大リーグを目指し、実際に進出する。絶対的な数は、日本が圧倒的に優位だ。代わりに韓国が日本より勝るところがある」とし、現在の日本人野手について言及した。