万博「2億円トイレ」、移設に手挙げる自治体現れるも...建築士困惑「手続き上の制約」で「極めて難しい」

大阪・関西万博で「2億円トイレ」として注目を集めた「トイレ5」を設計した一級建築士の米澤隆氏が2025年12月25日、Xでトイレの利活用をめぐる手続き上の問題について困惑を明かした。

「約半数が諸事情により移設が叶わず、解体・廃棄されてしまう見込み」

米澤氏が万博で設計を手がけた「トイレ5」は、ダイヤモンドオンラインが24年2月に公開した記事を発端として、SNSなどで「2億円トイレ」として批判を集めた。その一方で、一連の騒動により知名度が上昇し、万博の開場後は「トイレ5」を見学に訪れる人も多かった。

建築系メディア「TECTURE MAG」では、トイレ5について、閉会後はユニット単位に解体し、公園や広場などに移設し、その場に必要な数や形に組み換えることができる仕組みだと紹介していた。

しかし、米澤氏は12月5日、自身のXで「大阪・関西万博トイレ5（通称：万博2億円トイレ）について、約半数が諸事情により移設が叶わず、解体・廃棄されてしまう見込み」だと明かした。

その上で、万博会場のシンボルであり、大阪市が北東部約200mを残し公園として整備する方針を示している「大屋根リング」の近くに、半数を残置するのはどうかと提案。

「公園には当然トイレが必要になります。そして、大屋根リングに隣接し、単体の施設として存続できるトイレ建築は、2億円トイレだけです」と訴えていた。