サウジ進出の井上尚弥、「ピカソ戦は中谷戦の前の時間つぶし」　米メディアはバッサリ...無敗挑戦者「実力」疑問視

米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）は2025年12月25日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の特集記事を組み、サウジアラビア・リヤドで行う防衛戦について、「中谷戦の前の時間つぶしに過ぎない」との見解を示した。

26年5月に東京ドームで中谷と対戦予定

井上は27日にWBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ、25）と防衛戦を行う。この試合に勝利すれば、26年5月に東京ドームで世界3階級制覇王者の中谷潤人（M・T、27）との対戦が実現する。

31戦全勝（27KO）のレコードを誇る井上に対し、挑戦者ピカソは32勝（17KO）1分けで、無敗同士の一戦となる。

ボクシング専門メディアなどの下馬評は、井上勝利に大きく傾いている。パンチ力、スピード、防御など、ボクシング技術は井上が大きく上回り、キャリアにおいても井上が圧倒している。

井上の世界戦26連勝に対してピカソは世界王座初挑戦。無敗のホープにとって、井上は荷が重い相手だ。

これらの要素に加え、ピカソが自身の評価を落としたのが、7月に米ラスベガスで行った亀田京之介（MR、27）との一戦だ。試合はピカソが２－０の判定勝利を収めたものの、格下とみられた亀田に苦戦し、１人のジャッジは95－95の引き分けだった。

このような状況を踏まえ、「ボクシングニュース24」は、「井上対ピカソは中谷戦の前の時間つぶしに過ぎない」とのタイトルで記事を展開した。