ヒカル、進撃のノアと6か月スピード離婚　オープンマリッジ宣言で大炎上　どこで道を間違ったのか

YouTuberのヒカルさんが2025年12月19日、実業家・進撃のノアさんとの離婚を発表した。5月、交際期間ゼロで結婚する「0日婚」として話題を集めた2人は、わずか約6か月で破局を迎えた。

「聖人君子でもない実際の自分とのズレに窮屈さ」

2人の結婚は、当初、大きな祝福で包まれた。だが9月14日、ヒカルさんは動画で、配偶者以外の相手との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」を宣言。この発表は、視聴者から批判の声が相次ぎ大炎上となり、ヒカルさんのチャンネル登録者数は最高507万人から現在は480万人と、27万人減少するなど大きな波紋を広げた。

離婚報告の動画で、ヒカルさんは「最初から最後まで、僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果」と自己責任を明言。さらに「0日婚した当初の気持ちと1か月後、2か月後の気持ちは全然別物だった」と、感情の変化を告白した。

結婚後、ネット上で形成された「理想のヒカル像」が膨れ上がり、それが自らの重荷になったという。「聖人君子でもない実際の自分とのズレに窮屈さを感じた」と述べ、YouTubeを最優先にしたいという本心との葛藤が、結婚生活を圧迫していたことが明らかになった。