嬢は見た...すべての夜職から嫌がられてしまう「モンスターおじ客」　残念な「やらかしムーブ」にご用心

人の欲望が露わになる場所、それが飲み屋をはじめとした夜のお店である。男性は「普段の顔」を忘れてお酒を飲み、美女を前にして大興奮。気づけば自制心をすっかり忘れ、はしゃぎ倒すおじさんなど歓楽街ではよくある光景の一部に過ぎない。

こんなおじさんは夜のお店で嫌われる

ただ騒ぐだけなら、黒服もキャストもさほど気に留めない。問題はみんなに嫌がられるタイプの困ったおじさんで、彼らは「お客様は神様」といった図太い精神を持ち、店の人間から危険人物扱いされる。昼の世界では通用しないであろう振る舞いを平然と行い、自分がルール破りであることに一切気づかないのだ！

SNSでナイトワーカーが客に対する不満を漏らし、発言に群がるおじさんが「嫌なら仕事をやめろ」と噛みつく様子を私自身もごまんと見てきた。「キャストVSおじさん」の仁義なき戦いは終わりが見えず、この手のバトルは毎日のように繰り広げられている。

確かにお客様あってこそのナイトワーカーなのだが、お金を払ったからといって己の欲望を最優先してはならない。女性はおろか、裏方である黒服までもが嫌悪感を覚える客の特徴は見事なまでに共通しており、「みんな『嫌われるための教科書』でも読んできたのか！？」とあらぬ疑いをかけたくなるほどだ。