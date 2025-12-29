郷ひろみ、紅白勇退を表明　古希の節目で決断「ひと区切りをつけても、僕の情熱は全く消えない」

歌手の郷ひろみさんが2025年12月29日、大みそか恒例のNHK紅白歌合戦出場を、今回を最後にすることを発表した。

「2025年、今年の紅白歌合戦をひと区切りつけたいと」

郷さんは38回目の出場となる第76回では、代表曲のひとつ「2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－」を歌唱する予定となっている。

29日、東京・渋谷のNHKホールで行われたリハーサルの終了後、報道陣の取材に応じ、紅白歌合戦からの勇退を報告した。

和やかなムードで写真撮影に応じた後、紅白出場に向けての意気込みを聞かれた郷さんは「その前に、皆さんにご報告をしなきゃならないことがあります」と切り出した。

「2025年、今年の紅白歌合戦でひと区切りつけたいという風に思っています。出演させていただく機会をいただいたNHKのみなさま、楽しみに応援してくれた皆様に心から感謝します」

勇退を決めた理由については、「紅白歌合戦っていうのは僕にとって特別なステージなんですよね。挑戦でもあり、機会をいただくことによって自分が成長できる場でもあったな、っていう風に思います」と振り返り、「僕自身がそう感じたように、これから若い方たちが同じような気持ちで挑戦し続けて欲しいな、いつも応援していきたいっていう風に思っています。それが僕にできることかなって」と語った。