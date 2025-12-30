人気YouTuber、有馬記念で2165万円の大当たり　4年連続1000万円超の大勝ち...「怖～い！来年がもう怖い！」

チャンネル登録者数363万超えのYouTuber、デカキンさんが、2025年12月28日にライブ配信を実施。同日行われた競馬の有馬記念の結果をチェックする様子を公開した。

「4年目、倍になった」

デカキンさんは「有馬記念4年連続で1000万円当てられるのか？！」と題して配信を開始した。

2022年は974万円、23年は1086万円、24年は1251万円と、これまで3年連続、有馬記念で約1000万円を当てているデカキンさん。今回は1着がミュージアムマイル、2着がダノンデサイル、3着が全パターンの3連複を193万円で。さらに、1着がダノンデサイル、2着がコスモキュランダ、ミステリーウェイ、マイネルエンペラーのワイドを、83万円でそれぞれ購入したという。

レース中は「はぁ怖い...」「ちょっとやばい」と口に出すなど、手に汗を握りながら、部屋で観戦していたデカキンさん。ダノンデサイルとミュージアムマイルが順位を上げると、拍手しながら「そのまま！ そのまま！」と声援を送った。

結果は1着がミュージアムマイル、2着がコスモキュランダ、3着がダノンデサイルだった。3連複、ワイドともに的中ということで、デカキンさんは「えええ～！！」と絶叫。約2000万円の払い戻しになることがわかり、えずきながら咳き込む場面もあった。

3年連続で1000万円を当てていたのが、「4年目、倍になった」。デカキンさんは思わず「怖～い！ 来年がもう怖い！」と声を上げていた。

購入額の合計は276万円で、払い戻しは2165万円という結果に。デカキンさんは両手を挙げて喜び、「今年もいろんな辛いこと山ほどあったんですけど、楽しいことも山ほどあって、最後の最後にいいことが起きたんで、最高の1日になりました」と締めくくった。