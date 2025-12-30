「泣きそう」「全部見てない僕でも感動」　有吉弘行、紅白「あんぱん」企画に太鼓判

大みそか恒例のNHK紅白歌合戦で司会を務める綾瀬はるかさん（40）、有吉弘行さん（51）、今田美桜さん（28）、鈴木奈穂子アナウンサー（43）が2025年12月30日のリハーサル後、報道陣の取材に応じた。

紅白では今田さんが主演した25年上半期の連続テレビ小説「あんぱん」のスペシャルステージが予定されている。ドラマ仕立てになっているといい、リハーサルを見た有吉さんは「泣きそうでした。めっちゃ良かったね」「『あんぱん』全部見てない僕でも感動した」と太鼓判を押していた。

「ちょっと底冷えがするんですよね、NHKって」

3年連続で司会を務める有吉さんは、「過去2年よりすごい紅白になるのではないか」と自信を見せつつ、

「打ち合わせとか本（台本）読みとかやっていると、ちょっと底冷えがするんですよね、NHKって。女性陣は薄着ですし心配。もうちょっと暖房を強めにしてほしい」

と注文し、会見場を笑わせた。

綾瀬さんは6年ぶりの司会だ。6年前と比べて司会の待機場所が広くなっていたりと「『こうなったんだ』ということがたくさんあった」そうだ。過去の経験を生かしながら、

「だんだんいろいろ思い出してきて、前よりもちょっとだけ経験がある分、分かるところがあるなと思ったりして...ですが、始まりはすごく緊張して......。なので、余裕と緊張感で、いい具合です！」

と意気込んだ。

初司会の今田さんは次のように話し、慌ただしい舞台裏を新鮮に受け止めていた。

「こんなに、本当にバタバタなんだというのを実感しております。こんなにも、裏で走ってるんだな、というのをリハーサルで感じました。それくらい、ステージもそうですし、裏でも紅白というところを楽しませていただいております」

今田さんが出演する「あんぱん」スペシャルステージでは、今田さん、河合優実さん（25）、原菜乃華さん（22）の「朝田三姉妹」で「東京ブギウギ」などを披露する。

「あんぱん」出演者に再会するのは半年ぶりで「みんなに会えてホッとしました」。リハーサルを経て「私自身も、明日の本番が『あんぱん』ステージを含めて、楽しみになった」と話した。

ステージはドラマ仕立てになっているといい、有吉さんは

「僕は、『あんぱん』のドラマで泣きそうでした。めっちゃ良かったね。めっちゃ良かった」

「『あんぱん』全部見てない僕でも感動した」

と激賞していた。

2年連続で司会を務める鈴木アナは、「去年よりは少し余裕が出て、リハーサルの歌を楽しみつつやっているところはある」。司会3人がモニターを見ながら談笑する場面を見かけるといい、「とても微笑ましくて、すごくいいチームワークだと感じている」そうだ。