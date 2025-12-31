RADWIMPS元ギタリストが怒りあらわ　「あんな所戻るならガーシーと刑務所いた方が...」ファン困惑

ロックバンド「RADWIMPS」の元メンバーでギタリストの桑原彰さんが2025年12月30日、バンドへの思いをXにつづった。

「みんな過大評価しすぎなんだよな」

24年10月17日にRADWIMPSから脱退していた桑原さん。脱退の理由については、バンドの公式サイト上では「メンバー間において少しずつ考え方や想いに相違が生まれ」と説明されていた。

一方、桑原さんは脱退後にXでたびたびRADWIMPSについて言及している。

25年1月13日には「昨年のアリーナツアー1公演あたりのギャラが少な過ぎて体調悪くなってきた。運良ければパチンコで1日で稼げる額です」などと投稿。2月17日の投稿では、バンドの「アンチ」を自称しつつ「でもギターとドラムとベースは最高である！ 歌入ってない楽器隊だけのやつも出してほしい！」と主張した。

19日には「別にもといたバンドを卑下するつもりはなかったけどみんな過大評価しすぎなんだよな」とした上で、「ドームツアーもチケット売れてなくてコロナのおかげで恥かかずにすんだし 昨年のワールドツアーもチケット余りまくってた国結構あったし」「みんなが思ってるほど求められてないのよ」などと明かしていた。