人気グラドル・風吹ケイ、美ボディづくりの秘訣話す　「引き締まり具合はいまのほうがいい」ポイントは

グラビアアイドルでタレントの風吹ケイさん（26）が、2025年12月15日に公式YouTubeチャンネルを更新。来年、ボディコンテストへの出場のこと、ボディメイクの秘訣などを語った。

先輩に背中を押され...「けけも出ればいいじゃん！」

22年にグラビアアイドルとしてデビューし、Netflixオリジナルドラマ「地面師たち」にも出演するなどさまざまな分野で活躍している風吹さん。今回の動画では、26年5月に湘南で行われるボディコンテストSSAの「グラマラス部門」に出場することを発表した。

SSAとは「サマー・スタイル・アワード Produced by KEN KANEKO」のことで、俳優の金子賢さんがプロデューサーを務めており、「夏が一番似合う男性・女性を決める大会」。健康的でたくましく、スタイルが良く、かっこよさを追求するという。

風吹さんによると、大会に出場するきっかけは、グラビアアイドルの先輩・高橋凛さんだと告白。高橋さんが今年（25年）同大会に出場し、準優勝した姿を見て、刺激を受けたという。さらに、高橋さんが大会に出場した直後のタイミングで「けけ（風吹さん）も出ればいいじゃん！」と声をかけられたことで、「よし！やろう！」と背中を押されたそうだ。

さらに、その大会に出場するにあたって取り組んでいるトレーニングや食事、美容のことなどを紹介した。