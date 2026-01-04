シンガーソングライター・大森靖子さん、過去の発言に「言葉に問題があったことを理解」　ファン共感

シンガーソングライターで、アイドルグループ・ZOCXのプロデューサー兼メンバーの大森靖子さんが2026年1月3日、自身の過去の発言についてXで釈明した。

「でも田嶋陽子的なのはイヤですよ（笑）」

発端となったのは、14年9月18日に音楽系メディア「音楽ナタリー」に公開されたロックバンド・銀杏BOYZの峯田和伸さんとの対談記事だった。女性アイドルの在り方をめぐるやり取りの一部が、26年1月2日ごろからSNSで拡散された。

対談では、女性アイドルの流行について、峯田さんが「あれは女性が作る女性の世界じゃなくて、ちょっとどっか男性側の欲望とかから作られる女性の世界じゃないですか」と主張。大森さんも「やっぱりアイドルを作って動かしてる男の人っていうのがいる」などと共感を示した。

一連のやり取りの中で、大森さんは女性学研究家で政治家の田嶋陽子氏を引き合いに、「でも田嶋陽子的なのはイヤですよ（笑）」と発言。

「ああいうのがやりたいわけじゃないです。女性が社会運動すればするほど女性が不自由になっていくんですよ。だからあれとっととやめてほしくて。だってもともと自由なんだから。社会と関係なく自由でいればいい。世界は楽しいじゃん、ってずっと思ってるんです」と語っていた。

この発言が、フェミニズムや女性の社会運動に対するスタンスをめぐるものとして受け止められ、SNSで賛否を呼んだ。