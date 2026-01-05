鈴木保奈美の「オーラがすごい」、箱根駅伝観戦にファンうっとり...「ランナーだけでなく白バイも応援」

俳優の鈴木保奈美さん（59）が2026年1月4日、自身のインスタグラムを更新し、2日と3日に行われた「第102回東京箱根間往復大学駅伝競走」を生観戦したことを明かした。

インスタグラムに6枚の写真を添付し、「縄張りは、主に8区です」とのコメントを投稿した。

「保奈美さん、今年もいらしていたのですね」

8区は神奈川・平塚から戸塚までの21.4キロで、鈴木さんは3日の復路を現地で観戦したとみられる。

添付された6枚の写真は、鈴木さんが沿道で観戦している様子や、選手が激走している姿、選手を先導する白バイなどが写っていた。

インスタグラムのコメント欄には「私も毎年8区で応援しています」「保奈美さん、今年もいらしていたのですね」「走ってる姿すごくいい写真です」「オーラがすごくて目立ちますね」「青学、強すぎ...保奈美、美し過ぎ...」「ランナーだけでなく、白バイも応援するのね～」「保奈美さん相変わらず綺麗ですねっ」「ファッションも素敵です」などの声が寄せられた。

今大会は、大会3連覇を目指す青山学院大が、往路5区の山登りでエース黒田朝日（4年）が、中央大、早稲田大を抜き去り往路優勝を果たした。

復路は青山学院大が1度もトップを譲らずに、10区・折田壮太（２年）がゴールし、３年連続９度目の総合優勝を遂げた。

鈴木さんは、25年の箱根駅伝も現地観戦したようで、25年1月4日に更新したインスタグラムに沿道で観戦する写真を添付し、「2日間駅伝を堪能する。今年もドラマだったわあ」とのコメントを投稿した。