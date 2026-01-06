「的確すぎてビビった」...玉木雄一郎氏、山里亮太氏を称賛　診療報酬と薬価めぐる「指摘」に「おそるべし」

国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年1月5日にXで、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太さんが情報番組で話した診療報酬引き上げをめぐるコメントについて、「山ちゃん、おそるべし」と称賛した。

診療報酬引き上げで「薬価がないがしろに」

山里さんがMCを務める情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）では5日の放送で、診療報酬のうち医師らの報酬に回る「本体」部分が26年の改定で3.09％引き上げられることに触れた。経営が苦しく、診療報酬の引き上げで一定の改善は見込めても、また現在と同じ状況に陥る可能性があるという病院の声も取り上げた。

コメントを求められた山里さんは、「最新の医療のシステムは各病院になくても良いのだったらどこかが代表してここに置くなど、システムの再分配みたいなことをして乗り切るとか」と対策を提案した。

続けて、「診療報酬が上がっていくと、それを上げていくに伴って、そのバランスをとるためにいつも薬価がないがしろになる。薬価が下げられてくるというのが現実にあって」と問題を指摘。

「薬を作る側もどんどん『これじゃ作れない』となって、（薬が）作れなくなってくると、深刻な薬不足にもつながってくると思うので、これからもこの問題は注視していきたいと思います」とコメントした。

玉木氏は5日にXで、「テレビを見てたら、診療報酬引き上げのことをやっていて」として、

「本体を3%以上引き上げて病院は一息つくかもだけど、その財源を薬価の引き下げから出す構造は変わっておらず薬の安定供給とか心配だとしれっとコメントしていた山里亮太さん（@YAMA414）の指摘が的確すぎてビビった」

と、山里さんのXアカウントにメンションを付けてコメントを称賛した。続けて、「山ちゃん、おそるべし」とさらにたたえた。