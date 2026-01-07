「アジアのことは任せたから好きにしていいよ」　トランプ大統領が中国とのディールで言い出しかねない

ベネズエラへの武力攻撃だけでなくコロンビア、グリーンランドに対してもアメリカは強硬な発言をして挑発を繰り返している。2026年1月6日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）で、そんなトランプ大統領の今後の行動について専門家からとんでもない予測が飛び出した。

米中の急接近を日本が止めることが出来るか

高市政権の今年の課題として「外交」の分野に話題が及んだ時だ。ゲストで出演していた朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役の林尚行さんは高市政権の外交課題として「米中両国が急接近し国際秩序を主導する『G2体制』に傾くことを、日本が引き留められるかどうか」という点に言及した。

「日米中の三角形と外交上よく言われるが、この三角形を形作る辺の長さや太さが各国間で長くなったり太くなったりする。（日本と）中国との辺が長くなっているので、アメリカとどのくらい太く短い辺を維持できるか。日米の関係性（の強さ）が結果的には中国をこっちに振り向かせる最大の要因になる」

とも指摘した。

レギュラーコメンテーターで弁護士の八代英輝さんは「トランプ大統領のG2への動きに共和党の関係者は必ずしも快く見ているわけではないので、そういったレベルでも（日本政府は）関係性を構築しておく必要がある」と話した。