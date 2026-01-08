紀藤弁護士、長島昭久議員の「旧統一教会」めぐる説明に「敬服」...さらに脱会決めた「看過し得ない矛盾と疑問」の説明を

自民党の長島昭久衆院議員が2026年1月7日、週刊文春による報道を受け、Xで声明を公開した。

弁護士の紀藤正樹氏は長島氏の声明に「敬服」した上で、旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）を脱会するきっかけになったという「看過し得ない矛盾と疑問」とした部分について、さらなる説明を求めた。

「学友に熱心な者がおり、信頼する友人が信ずる世界にも興味を持ち」

長島氏をめぐっては、週刊文春オンラインが同日、「〈極秘文書入手〉『（統一教会の）マッチングを受けました』自民党・長島昭久前首相補佐官が"合同結婚式"を挙げていた 」との記事を公開し、長島氏が旧統一教会からの応援を受けていたと伝えた。

長島氏は【『週刊文春』報道を受けて】として自身のXを更新。「40年近く前の学生時代のこととはいえ、多くの皆さまにご心配をお掛けしてしまい申し訳ない思いでいっぱいです。政治家としての説明責任を果たす意味から、以下に事実関係を認めましたので、どうぞご一読ください」として、文書を公開した。

学生時代に政治を志したという長島氏は、「国際政治、とりわけ米ソ冷戦の中で反共思想に関心を持ち、明確なビジョンを示していると感じた国際勝共連合の集会に足を運ぶようになりました（40年近く前）」と説明。当時は多くの保守系国会議員が関わっていたといい、「考え方に共鳴し若い正義感に燃え、熱心に集会に参加するようになりました」と振り返った。

その後、旧統一教会との関係についても知るようになり、「学友に熱心な者がおり、信頼する友人が信ずる世界にも興味を持ち、教会の集まりにも参加するようになりました」という。