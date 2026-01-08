コメントにショック受けるチア学生も...　伝統の「大根踊り」でSNS投稿削除訴え、東京農大が明かした事情

箱根駅伝の名物にもなっている応援団の「大根踊り」について、東京農業大学は、勝手な撮影やSNS投稿は禁止しているとして、投稿を削除するよう公式サイトなどで呼びかけた。

ローアングルで撮るなど一部に悪意ある行為も見られるともいい、このままでは踊り手がいなくなってしまうと訴えている。一体どんな実態があるのだろうか。

学生保護の観点から、無断での撮影やSNS投稿を禁止

太鼓のリズムに合わせ、学ラン姿の男子学生たちが、大根を両手に持って、上げたり下げたりする。チアリーダーの女子学生たちは、大根カラーにした「ポンポン」を代わりに持ち、同じように踊る。

男女とも、手の動きに合わせ、足を交互に上げるのが特徴だ。

伝統の大根踊りは、正式名を「青山ほとり」と呼び、東京農大の応援名物になっている。

同大が2年ぶりに出場した2025年1月2、3日の箱根駅伝でも、東京・大手町での往路スタート時には、久しぶりの大根踊りを披露し、集まった観衆を沸かせた。同大の公式Xも、大根は、農場を経営する大学OBに依頼して栽培してもらい、元日に学生数人が収穫したと明かし、当日の踊りを撮った写真もいくつか投稿している。

その後、6日になって、同大の公式サイトなどにお知らせが出て、大根踊りを撮った写真などのSNS投稿を削除するよう呼びかけたことが話題になった。

お知らせでは、「重大なお願いがございます」として、こう訴えた。

「東京農業大学では学生保護の観点から応援活動やその模様についての無断撮影および無断でのSNS投稿を禁止しており、会場でも大きく注意書きを掲示すると共に呼びかけをしておりました。全ての方の『大根踊り』に関するSNS上の投稿が悪意のある『悪質な投稿』とは考えておりませんが、削除をいただけますようお願い申し上げます」

公式Xでも、SNS投稿をリポストして紹介したケースがあったものの、後に影響を考えて削除しているという。そして、投稿削除を求める理由についても、次のように触れた。